La biologa Gallavotti a La7 | “L’omosessualità è prevista dalla natura e dall’evoluzione Ci sono 1500 specie diverse in cui è presente”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “I gaycontro? Ho un problema iniziale a pensare che gli esseri umani debbano adeguare il loro comportamento alle altre. Detto ciò, nel caso delil problema non si pone, perché è“.le parole dellaBarbara, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, dopo le polemiche di questi giorni intorno al ddl Zan. “È estremamente diffusa, tanto che esistonoin cuistati osservati comportamenti omosessuali”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lo spiega laBarbaradurante la trasmissione 'DiMartedì' su La7. "Ci sono qualcosa come 1.500 specie diverse nelle quali si sono visti comportamenti omosessuali: andiamo dai ...L'ultimo intervento di Barbaraa DiMartedì , programma in onda su La7, ha toccato più di una tematica. La, dopo essere tornata a parlare della pandemia e del coronavirus, ha dedicato un'ampia riflessione sull'...“ I gay sono contro natura? Ho un problema iniziale a pensare che gli esseri umani debbano adeguare il loro comportamento alle altre specie. Detto ciò, nel caso dell’ omosessualità il problema non si ...Vaccini e cure alternative sono i protagonisti della discussione nella puntata di diMartedì del 4 maggio. Il programma di approfondimento di ...