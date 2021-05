Kimi Raikkonen Fia | resta la penalità per l’Alfa Romeo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Un’insolita violazione delle regole ha portato il campione di Formula 1 2007 a essere penalizzato nel Gp di Imola. Dopo laperò il team Alfasi è detta sorpresa della “strana penalizzazione” e la Fia ha voluto riesaminare il casoarrivando alla stessa conclusione. Per il pilota rimane quindi unapesante e troppi punti persi per strada. Cerchiamo di capire le motivazioni della penalizzazione. Toto Wolff: la motivazione passa dalla radioFia: cosa è successo? Al Gp di Imola secondo il regolamentoavrebbe dovuto lasciare la corsia dei box dopo un testacoda prima della ripartenza. Al comando delc’erano dubbi, non era più possibile ...