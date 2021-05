Juventus-Milan: oggi a Milanello la dirigenza al completo | Serie A News (Di mercoledì 5 maggio 2021) Domenica c'è Juventus-Milan. oggi, a Milanello, per l'allenamento dei rossoneri c'era tutta la dirigenza. Il report della seduta Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 5 maggio 2021) Domenica c'è, aello, per l'allenamento dei rossoneri c'era tutta la. Il report della seduta

TuttoMercatoWeb : TMW - Milan, Antonio Donnarumma nel mirino della Juventus Under 23 - AntoVitiello : Primo giorno di allenamento per il #Milan in vista della #Juventus. #Mandzukic ha smaltito la bronchite, oggi è tor… - tuttosport : #Juve, ora Pirlo aspetta #Chiesa: Milan nel mirino - MilanPress_it : 'LO SCUDETTO ERA DEL MILAN' ?? Antonio Cassano è tornato a parlare del campionato '11/'12, quello dove la Juventus… - ilcorvobiancon1 : Per quanto riguarda la situazione #Chiesa , la Juventus punta ad averlo tra i convocati contro il #Milan e in quest… -