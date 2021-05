Juventus, il ritorno di Allegri rivoluzionerà il centrocampo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Obiettivo Champions League ancora da conquistare poi spazio alle strategie del prossimo futuro in vista del mercato. Difficilmente la Juventus deciderà di proseguire con Pirlo, il ritorno di Allegri potrebbe concretizzarsi realmente La Juventus si prepara alla prossime quattro partite di campionato con il chiaro obiettivo Champions League. Per i bianconeri, di fatto, sarà fondamentale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Obiettivo Champions League ancora da conquistare poi spazio alle strategie del prossimo futuro in vista del mercato. Difficilmente ladeciderà di proseguire con Pirlo, ildipotrebbe concretizzarsi realmente Lasi prepara alla prossime quattro partite di campionato con il chiaro obiettivo Champions League. Per i bianconeri, di fatto, sarà fondamentale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ritorno Calciomercato: Mourinho alla Roma, Sarri dove va? Ipotesi Milan e Napoli ... se possibile ancora più suggestivo: prevede il clamoroso ritorno di Maurizio Sarri a Napoli, in ... la Napoli più passionale non ha gradito (per usare un eufemismo) la firma con la Juventus, ...

Calciomercato Juventus, decide Agnelli! ... con Andrea Pirlo sempre in bilico: ecco le ultime Mentre la Juventus si gioca gran parte della ... con le voci su un possibile ritorno di Massimiliano Allegri che si moltiplicano di giorno in giorno. A ...

Allegri Juve, piovono conferme: le ultime sul possibile ritorno Calcio News 24 Juventus | Andrea Pirlo legato alla qualificazione Champions | pronto al ritorno Allegri Nel caso il progetto Pirlo naufragasse, Agnelli sembra già aver individuato la soluzione alla panchina bianconera: Massimiliano Allegri. Juventus, Andrea Pirlo legato alla qualificazione Champions: pr ...

Jacobelli: "Juve, Allegri è la prima soluzione. CR7 vorrebbe chiudere la carriera allo Sporting" Ai microfoni di CMIT TV durante il TG mercato è intervenuto il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, che ha fatto il punto tra Mourinho e le vicende di casa Juventus: "La ...

