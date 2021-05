Juventus | da Paratici ad Agnelli | possibile rivoluzione | spunta Del Piero

(Di mercoledì 5 maggio 2021)totale. Titolo perfetto per la Juve, perché in caso di addio didalla presidenza bianconera potrebbe succedere l’impensabile. Un grande ritorno. Una gradita leggenda, ancora oggi, idolo dei tanti tifosi bianconeri, stiamo parlando, ovviamente, di Alessandro Del. Stando infatti alle indiscrezioni rilasciate da ‘Il Giornale’ Alessandro Delè il nome nuovo in casase dovesse saltare la presidenza di Andrea. Sul tavolo ci sarebbero anche Nasi, uomo di fiducia e braccio destro di John Elkann alla Exor.in dirigenza Un nome inaspettato ma che potrebbe fare contenti tutti, supporter inclusi. Il nome di Alex è certamente ben accetto e non ci sarebbero ostacoli ...

capuanogio : Lo stile #Paratici inguaia la #Juventus. Accusato di condizionare gli arbitri, fra multe, caso Perugia e le protest… - GoalItalia : Marotta è chiaro: 'Buoni rapporti con la Juventus, non con Paratici' ? - CB_Ignoranza : Agnelli: 'Voglio Donnarumma' Paratici: #Donnarumma #Juventus - TheMattDP10 : ??JUVENTUS | AGNELLI sceglie: ALLEGRI O ZIDANE dopo PIRLO? - AdriJuve64 : Marotta: «Nessuna rivincita sulla Juve. Deluso da Paratici» -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Paratici

Calciomercato, c'è la volontà da parte didi risolvere nell'immediato il problema in mediana, si punta tutto sul francese. Calciomercato, occhi puntati sul centrocampista francese del ...Calciomercato, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno con i bianconeri per lui si apre la pista Bayern Monaco. Calciomercato, il direttore sportivo bianconero, Fabio, andrà in scadenza di contratto questo 30 giugno per lui si apre la pista estera: il Bayern Monaco è la squadra che potrebbe accoglierlo come ...La Juventus a fine stagione dovrebbe cambiare allenatore. Allegri sembra essere il favorito, ma non si escludono sorprese ...Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO, il nodo del prossimo portiere bianconero lo scioglie direttamente Massimiano Allegri: trattativa aperta ...