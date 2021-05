Juventus, cambio in panchina? La verità sul futuro di Pirlo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Juventus – Nelle ultime giornate di campionato la Juventus si giocherà la qualificazione alla Champions League. E proprio da questo secondo il Corriere della Sera, dipenderà il futuro di Andrea Pirlo. Sarebbe alquanto improbabile infatti una conferma del tecnico in caso di mancata qualificazione all’Europa dei grandi e per prendere il suo posto Massimiliano Allegri sarebbe in pole. Juventus, le ultimissime sulla panchina bianconera Il discorso, però, è più ampio e riguarda l’intera riorganizzazione del management. L’allenatore sarà espressione della nuova area tecnica. Perfino la presidenza è in bilico. Tuttavia, si sa, quando c’è da dare una scossa in una squadra il primo a pagare è sempre l’allenatore. E la Juventus potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 5 maggio 2021)– Nelle ultime giornate di campionato lasi giocherà la qualificazione alla Champions League. E proprio da questo secondo il Corriere della Sera, dipenderà ildi Andrea. Sarebbe alquanto improbabile infatti una conferma del tecnico in caso di mancata qualificazione all’Europa dei grandi e per prendere il suo posto Massimiliano Allegri sarebbe in pole., le ultimissime sullabianconera Il discorso, però, è più ampio e riguarda l’intera riorganizzazione del management. L’allenatore sarà espressione della nuova area tecnica. Perfino la presidenza è in bilico. Tuttavia, si sa, quando c’è da dare una scossa in una squadra il primo a pagare è sempre l’allenatore. E lapotrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di ...

