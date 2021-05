Judo, Grand Slam Kazan: Milani vince il bronzo contro Boukli (Di mercoledì 5 maggio 2021) È arrivata la prima medaglia per l’Italia nel Grand Slam di Judo in corso a Kazan. Francesca Milani batte la francese Shirine Boukli e conquista la medaglia di bronzo nei 48 kg. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) È arrivata la prima medaglia per l’Italia neldiin corso a. Francescabatte la francese Shirinee conquista la medaglia dinei 48 kg. SportFace.

