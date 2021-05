Judo | Francesca Milani è terza nel Grand Slam di Kazan! Ipotecato il pass per Tokyo nei 48 kg

(Di mercoledì 5 maggio 2021) L’Italparte forte anche a Kazan e raccoglie subito un risultato estremamente importante in ottica olimpica, con il terzo posto dinella categoria fino a 48 kg. Sui tatami della Tatneft Arena è andata in scena quest’oggi la prima giornata di gara del quintodella stagione, inizialmente programmato a Parigi e poi ricollocato in Russia a causa della pandemia. La 27enne romana si conferma così sul podio per il terzoconsecutivo (fu seconda a Tbilisi e prima ad Antalya), blindando quasi definitivamente ilper i Giochi Olimpici di2021 quando mancano solo i Mondiali di Budapest prima della fine del periodo di qualificazione., ottava testa di serie del tabellone, ...

Coninews : ABBONATA AL PODIO! ???? Al Grand Slam di Kazan Francesca #Milani conquista la terza piazza nei 48 kg! ?? #JudoKazan… - TheOneAngels : RT @Coninews: ABBONATA AL PODIO! ???? Al Grand Slam di Kazan Francesca #Milani conquista la terza piazza nei 48 kg! ?? #JudoKazan #Judo @Fi… - MattiaGiovi : RT @Coninews: ABBONATA AL PODIO! ???? Al Grand Slam di Kazan Francesca #Milani conquista la terza piazza nei 48 kg! ?? #JudoKazan #Judo @Fi… - alemelchioni : RT @Coninews: ABBONATA AL PODIO! ???? Al Grand Slam di Kazan Francesca #Milani conquista la terza piazza nei 48 kg! ?? #JudoKazan #Judo @Fi… - JudoTalk : RT @Coninews: ABBONATA AL PODIO! ???? Al Grand Slam di Kazan Francesca #Milani conquista la terza piazza nei 48 kg! ?? #JudoKazan #Judo @Fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Judo Francesca

ilMetropolitano.it

arrivata la prima medaglia per l'Italia nel Grand Slam diin corso a Kazan.Milani batte la francese Shirine Boukli e conquista la medaglia di bronzo nei 48 kg .Di seguito, invece, i nomi degli atleti azzurri ai nastri di partenza del Grand Slam , in programma da mercoledì 5 a venerdì 7:Giorda eMilani (48), Veronica Toniolo (57), Maria ...L'Italjudo parte forte anche a Kazan e raccoglie subito un risultato estremamente importante in ottica olimpica, con il terzo posto di Francesca Milani nella categoria fino a 48 kg. Sui tatami della T ...È arrivata la prima medaglia per l’Italia nel Grand Slam di judo in corso a Kazan. Francesca Milani batte la francese Shirine Boukli e conquista la medaglia di bronzo nei 48 kg.