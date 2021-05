Jesy Nelson confessa il vero motivo per cui ha lasciato le Little Mix: “È successo sul set di Sweet Melody” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo una pausa, Jesy Nelson lo scorso dicembre ha lasciato definitivamente le Little Mix. Questa settimana la cantante inglese sulle pagine di Cosmopolitan ha rivelato il vero motivo che l’ha spinta a dire addio al gruppo che l’ha resa famosa. Non si tratta di una lite tra colleghe, ma di problemi molto più seri. “Ho abbandonato tutto perché non potevo più sopportare la pressione dello stare in una girl band. Lasciare il gruppo è stato importante per la mia salute mentale. Il punto di rottura è arrivato con l’ultimo video che abbiamo girato. Eravamo in pieno lockdown ed ero felicissima circondata da tutte le persone che amo. Quello era un periodo di piena serenità, l’ho capito quando sono tornata al lavoro. Sono diventata immediatamente una persona diversa sul set, ero piena di ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo una pausa,lo scorso dicembre hadefinitivamente leMix. Questa settimana la cantante inglese sulle pagine di Cosmopolitan ha rivelato ilche l’ha spinta a dire addio al gruppo che l’ha resa famosa. Non si tratta di una lite tra colleghe, ma di problemi molto più seri. “Ho abbandonato tutto perché non potevo più sopportare la pressione dello stare in una girl band. Lasciare il gruppo è stato importante per la mia salute mentale. Il punto di rottura è arrivato con l’ultimo video che abbiamo girato. Eravamo in pieno lockdown ed ero felicissima circondata da tutte le persone che amo. Quello era un periodo di piena serenità, l’ho capito quando sono tornata al lavoro. Sono diventata immediatamente una persona diversa sul set, ero piena di ...

