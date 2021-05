(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche. Ma conosciamola meglio!: chi è, età,(Roma, 17 luglio 1987) è una cantante e bassista italiana. Si avvicina alla musica, grazie al padre e alla sorella, all’età di 7 anni, quando inizia lo studio del basso, a 17 anni inizia lo studio del canto. Nel 1998 forma il gruppo degli “Eta Beta” dal nome dell’omonimo personaggio dei fumetti, che poi si tramuteranno in “Zeta Beta” e nel 2000 diventeranno definitivamente i Gazosa. Nel 2003 lalascia il gruppo e intraprende la...

sonikmusicnet : Ora in onda: Marco Masini Jessica Morlacchi - Nel Mondo dei sogni - proudlovatjc : Paolo Vallesi cancelled perché ha rubato la vittoria a Jessica Morlacchi #TopDieci - zazoomblog : Jessica Morlacchi: chi è età carriera figli chi è il fidanzato Instagram vita privata - #Jessica #Morlacchi:… - Luca_zone : RT @robymallo: Momenti di imbarazzo a #oggieunaltrogiorno tra Carlo Conti, Jessica Morlacchi e Serena Bortone - cuborotondo_ : Ma l'antipatia e l'inutilità di Jessica Morlacchi?! #oggièunaltrogiorno -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Morlacchi

YouMovies

Poi la puntata è proseguita e in studio, come altre presenze fisse, c'erano anche Massimo Cannoletta e. Serena Bortone con il suo Oggi è un altro giorno ha preso il posto di ...Gli ospiti fissi o, come li chiama la conduttrice, gli 'affetti stabili' sono Memo Remigi eche intervengono con qualche piccola performance musicale durante le interviste. Poi la ...Serena Bortone è alla conduzione del programma di fascia quotidiana “Oggi è un altro giorno”. Le interviste di Serena Bortone sono sempre molto piacevoli e gli ospiti si rilassano con lei e aprono il ...Serena Bortone è in onda al momento con una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma del pomeriggio di Rai.