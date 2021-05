ITS Pop Days, Indire: le imprese cercano 20mila diplomati ma ne trovano solo 5mila (Di mercoledì 5 maggio 2021) Comunicato Indire - Ogni anno le imprese cercano 20mila diplomati provenienti dagli Istituti Tecnici Superiori, ma ne trovano solo 5 mila. Sono ancora bassi, quindi, i numeri dei diplomati in queste vere e proprie Accademie del Made in Italy. Un segmento dell’istruzione professionalizzante terziaria in cui, grazie al contatto diretto con il mondo produttivo, i ragazzi maturano competenze nell’innovazione tecnologica multidisciplinare e digitale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 maggio 2021) Comunicato- Ogni anno leprovenienti dagli Istituti Tecnici Superiori, ma ne5 mila. Sono ancora bassi, quindi, i numeri deiin queste vere e proprie Accademie del Made in Italy. Un segmento dell’istruzione professionalizzante terziaria in cui, grazie al contatto diretto con il mondo produttivo, i ragazzi maturano competenze nell’innovazione tecnologica multidisciplinare e digitale. L'articolo .

