It's a Sin: trailer italiano e data di uscita della serie su Starzplay (Di mercoledì 5 maggio 2021) It's a Sin, serie rivelazione inglese creata da Russell T. Davies in arrivo su Starzplay, ha finalmente una data di uscita, un poster e un trailer italiano. Starzplay, il servizio di streaming premium internazionale di STARZ, ha diffuso oggi il trailer italiano e la data di uscita della serie in cinque episodi It's A Sin, creata dal noto produttore televisivo Russell T. Davies, in Italia da martedì 1 giugno. Nuovi episodi andranno in onda ogni domenica a partire dal 6 giugno. Con Olly Alexander, Omari Douglas, Callum Scott Howells, Lydia West e Nathaniel Curtis, It's A Sin vanta un gruppo impressionante di talenti affermati ed emergenti. Il cast include Keeley Hawes, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 maggio 2021) It's a Sin,rivelazione inglese creata da Russell T. Davies in arrivo su, ha finalmente unadi, un poster e un, il servizio di streaming premium internazionale di STARZ, ha diffuso oggi ile ladiin cinque episodi It's A Sin, creata dal noto produttore televisivo Russell T. Davies, in Italia da martedì 1 giugno. Nuovi episodi andranno in onda ogni domenica a partire dal 6 giugno. Con Olly Alexander, Omari Douglas, Callum Scott Howells, Lydia West e Nathaniel Curtis, It's A Sin vanta un gruppo impressionante di talenti affermati ed emergenti. Il cast include Keeley Hawes, ...

MoviesAsbury : #Starzplay ha annunciato oggi la data di distribuzione per la nuova serie #ItsASin di #RussellTDavies, di cui sono… - badtasteit : #ItsaSin in Italia dal 1 giugno su StarzPlay, ecco il trailer! - CinemApp_Cinema : It's a Sin, il trailer italiano della serie che racconta l'amicizia e l'amore durante la diffusione dell'AIDS negli… - mymovies : It's a Sin, il trailer italiano della serie che racconta l'amicizia e l'amore durante la diffusione dell'AIDS negli… - PiccoleTras : RT @IlPiccole: #Pose, una delle #serieLGBT+ che ha fatto la storia e ha riscosso un #grandesuccesso sin dai primi #episodi, lancia il #trai… -