ITAS | CdA nomina Giuseppe Consoli nuovo presidente

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione diMutua – riunitosi per la prima volta dopo l’elezione da parte dell’assemblea dei soci (avvenuta lo scorso 30 aprile) – hato, 57 anni, comedella società di assicurazioni. Il CdA ha anche provveduto alladi due vice presidenti: Alberto Pacher (vicevicario) ex sindaco di Trento ed exdella Provincia autonoma di Trento e Alexander von Egen, ex consigliere regionale altoatesino, da 30 anni delegatoe consigliere uscente. “Dovremo continuare nell’opera di ulteriore rafforzamento del nostro patrimonio e dei nostri indici di solvibilità – ha commentato– due elementi che ...

Il consiglio di amministrazione diMutua - riunitosi per la prima volta dopo l'elezione da parte dell'assemblea dei soci (avvenuta ... Ilha anche provveduto alla nomina di due vice presidenti: ...... ex sindaco di Trento ed ex presidente della Provincia autonoma di Trento, e Alexander von Egen , ex consigliere regionale altoatesino, da 30 anni delegatoe consigliere uscente. Ilha ...TRENTO. Giuseppe Consoli, 57 anni, è il nuovo presidente di Itas Mutua. La nomina è arrivata oggi al termine del primo consiglio di amministrazione riunitosi dopo l'elezione da parte dei delegati dei ...(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di ITAS Mutua - riunitosi per la prima volta dopo l'elezione da parte dell'assemblea dei soci (avvenuta lo scorso 30 aprile) - ha nominato Giuseppe Consol ...