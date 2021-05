Italian Wine Brands chiude anticipatamente offerta prestito senior su MOT (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Italian Wine Brands annuncia la chiusura anticipata dell’offerta pubblica di sottoscrizione sul MOT del prestito obbligazionario senior non convertibile, non subordinato e non garantito, approvato dalla Central Bank of Ireland in data 26 aprile 2021 e ammesso in Italia in data 28 aprile 2021. La chiusura anticipata è conseguenza di una “forte domanda del mercato” – spiega l’emittente – che ha raggiunto in poche ore l’ammontare massimo dell’offerta di 130 milioni di euro. Il prezzo delle 130 mila obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro è alla pari (100%). I proventi lordi dell’offerta determineranno una “significativa disponibilità di risorse” al servizio della strategia di crescita del gruppo da realizzarsi anche per aggregazione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) –annuncia la chiusura anticipata dell’pubblica di sottoscrizione sul MOT delobbligazionarionon convertibile, non subordinato e non garantito, approvato dalla Central Bank of Ireland in data 26 aprile 2021 e ammesso in Italia in data 28 aprile 2021. La chiusura anticipata è conseguenza di una “forte domanda del mercato” – spiega l’emittente – che ha raggiunto in poche ore l’ammontare massimo dell’di 130 milioni di euro. Il prezzo delle 130 mila obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro è alla pari (100%). I proventi lordi dell’determineranno una “significativa disponibilità di risorse” al servizio della strategia di crescita del gruppo da realizzarsi anche per aggregazione ...

