Italian Wine Brands | CDP e SACE sostengono piani di crescita del gruppo vinicolo

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti edie sviluppo in Italia e all’estero di, uno dei principali gruppi vinicolii con brand proprietari e dotato di una distribuzione multicanale su scala globale, sottoscrivendo, durante il periodo di offerta sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsaa e sull’Irish Stock Exchange, un ammontare pari a 25 milioni di euro del prestito obbligazionario offerto da, beneficiando pro-quota della garanzia. L’emissione obbligazionaria, destinata a investitori istituzionali e retail, – si legge in una nota ...

Cassa Depositi e Prestiti e Sace sostengono i piani di crescita e sviluppo in Italia e all'estero di Italian Wine Brands (Iwb) sottoscrivendo, durante il periodo di offerta sul Mot organizzato e gestito da Borsa Italiana e sull'Irish Stock Exchange, un ammontare pari a 25 milioni del prestito obbligazionario offerto, beneficiando pro-quota della garanzia. L'emissione obbligazionaria, destinata a investitori istituzionali e retail.