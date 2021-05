Italia, Spagna, Grecia: gara per spartirsi i turisti britannici (Di mercoledì 5 maggio 2021) La corsa per salvare la stagione turistica è iniziata, ma per fortuna al nastro di partenza ci sono un po’ tutti i paesi più interessati alla questione: nessuna fuga in avanti. L’Italia infatti fa parte di un gruppo pilota di Stati membri dell’Ue che, a partire da metà maggio, testeranno una sorta di versione nazionale del green pass europeo, che sarà pronto solo a giugno, per consentire l’ingresso ai turisti che abbia completato il ciclo di vaccinazione oppure che siano guariti dal covid oppure che abbiano un test negativo effettuato nelle ultime 48 ore. In squadra con l’Italia ci sono anche Spagna, Grecia, mete di vacanza ugualmente ambite dai britannici, che attendono il prossimo annuncio di Boris Johnson: venerdì il premier potrebbe allentare le restrizioni ai ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) La corsa per salvare la stagioneca è iniziata, ma per fortuna al nastro di partenza ci sono un po’ tutti i paesi più interessati alla questione: nessuna fuga in avanti. L’infatti fa parte di un gruppo pilota di Stati membri dell’Ue che, a partire da metà maggio, testeranno una sorta di versione nazionale del green pass europeo, che sarà pronto solo a giugno, per consentire l’ingresso aiche abbia completato il ciclo di vaccinazione oppure che siano guariti dal covid oppure che abbiano un test negativo effettuato nelle ultime 48 ore. In squadra con l’ci sono anche, mete di vacanza ugualmente ambite dai, che attendono il prossimo annuncio di Boris Johnson: venerdì il premier potrebbe allentare le restrizioni ai ...

