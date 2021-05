Italia, nuova scossa di terremoto avvertita dalla popolazione. Gente in strada (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ancora una scossa di terremoto nei Campi Flegrei: un forte evento sismico, anche abbastanza prolungato, è stato avvertito questa mattina, poco prima delle 9, dai cittadini, soprattutto a Pozzuoli, ma anche nei quartieri napoletani di Bagnoli e Agnano, che rientrano nella caldera del supervulcano dei Campi Flegrei. La scossa, come reso noto dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) è stata di magnitudo 2 della scala Richter, ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione a causa della bassa profondità, soltanto 2 chilometri. L'epicentro del terremoto è stato individuato a Pozzuoli. Proprio nella città flegrea, come detto, l'evento sismico è stato maggiormente avvertito, soprattutto nella parte alta della città, nella zona del vulcano ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ancora unadinei Campi Flegrei: un forte evento sismico, anche abbastanza prolungato, è stato avvertito questa mattina, poco prima delle 9, dai cittadini, soprattutto a Pozzuoli, ma anche nei quartieri napoletani di Bagnoli e Agnano, che rientrano nella caldera del supervulcano dei Campi Flegrei. La, come reso noto dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) è stata di magnitudo 2 della scala Richter, ed è stata distintamentea causa della bassa profondità, soltanto 2 chilometri. L'epicentro delè stato individuato a Pozzuoli. Proprio nella città flegrea, come detto, l'evento sismico è stato maggiormente avvertito, soprattutto nella parte alta della città, nella zona del vulcano ...

