Israele | Rivlin affida a Yair Lapid il mandato per formare il governo

(Di mercoledì 5 maggio 2021) "La mia considerazione principale- ha detto- si è basata su chi ha la probabilità più elevata e che riesca ad ottenere la fiducia alla Knesset.ha questa possibilità, sia che sia lui a presiedere ilo un altro candidato in un esecutivo in cui però sia il premier alternato"

Michele Raviart " Città del Vaticano Il presidente israeliano Reuvenha cominciato questa mattina le consultazioni per la formazione di un nuovo governo in, dopo il fallimento del tentativo di Benjamin Netanyahu, che non è riuscito a trovare una ...Il primo ad essere ricevuto è stato il leader dell'opposizione Yair Lapid che ha chiesto al'incarico..Il presidente israeliano, Reuven Rivlin, ha affidato al leader del partito all'opposizione Yesh Atid, Yair Lapid, l'incarico di formare ...Il presidente Reuven Rivlin ha affidato il mandato di formare il governo a Yair lapid, leader dell'opposizione a Benyamin Netanyahu. Lo ha annunciato lo stesso Rivlin "sulla base dei consigli e delle ...