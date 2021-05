Israele, Netanyahu non riesce a formare il governo: il presidente Rivlin affida il mandato al leader dell’opposizione Yair Lapid (Di mercoledì 5 maggio 2021) I 30 seggi conquistati dal suo partito, il Likud, che si è confermato prima formazione politica del Paese non sono bastati al premier uscente, Benjamin Netanyahu, per formare una nuova maggioranza di governo dopo le quarte elezioni in Israele in due anni caratterizzati dallo stallo politico. È naufragato ieri, a un mese dall’assegnazione del mandato esplorativo, il tentato accordo tra il primo ministro uscente e il leader della formazione Yamina, Naftali Bennet, che avrebbe permesso a Bibi di rimanere alla guida del governo per la quinta volta consecutiva. Il presidente Reuven Rivlin ha così deciso di affidare l’incarico di formare un governo al capo dell’opposizione e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) I 30 seggi conquistati dal suo partito, il Likud, che si è confermato prima formazione politica del Paese non sono bastati al premier uscente, Benjamin, peruna nuova maggioranza didopo le quarte elezioni inin due anni caratterizzati dallo stallo politico. È naufragato ieri, a un mese dall’assegnazione delesplorativo, il tentato accordo tra il primo ministro uscente e ildella formazione Yamina, Naftali Bennet, che avrebbe permesso a Bibi di rimanere alla guida delper la quinta volta consecutiva. IlReuvenha così deciso dire l’incarico diunal capoe ...

