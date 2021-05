Isole minori Covid - free, accordo sulla Sicilia: si parte il 7 maggio da Lampedusa ed Eolie (Di mercoledì 5 maggio 2021) è arrivato il via in per le . Dopo settimane di lettere e sms rimasti inascoltati, la Sicilia, forzando la mano, si prepara alla vaccinazione di massa nelle Isole minori per tutta la popolazione di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 maggio 2021) è arrivato il via in per le . Dopo settimane di lettere e sms rimasti inascoltati, la, forzando la mano, si prepara alla vaccinazione di massa nelleper tutta la popolazione di ...

Regione_Sicilia : #Covid19, intesa tra Figliuolo e @Musumeci_Staff: al via i vaccini nelle isole minori - - Hazydavey38 : @Juliet_ME_1987 Gli abitanti delle isole vanno vaccinati perché le isole minori non hanno presidi medici. Ma non pe… - Juliet_ME_1987 : Che è la cosa più ovvia. Chi ha attaccato De Luca non sa che chi vive sulle isole minori deve pregare di non ammala… - lifestyleblogit : Covid, 'via a vaccini di massa per isole minori' - - VittorioCurro : RT @Musumeci_Staff: Da dopodomani si parte con le #vaccinazioni a tutta la popolazione delle Isole minori siciliane. E da domani anche i ci… -