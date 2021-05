Isola dei Famosi | Elisa Isoardi perché non ha messo il bikini?

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 5 maggio 2021)ha sfoggiato all’deisoprattutto costumi interi? Come mai l’ex conduttrice de la Prova del Cuoco non ha indossato, come le altre colleghe naufraghe, il due pezzi più o meno “striminzito”?questa scelta? L’ex di Salvini lo ha rivelato in un’intervista.ha indossato, per la maggior parte dei giorni di permanenza all’dei, il costume intero.? I maligni hanno dato Articolo completo: dal blog SoloDonna