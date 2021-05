Isola dei Famosi, Brando Giorgi: scomode verità su Gilles Rocca, Valentina Persia e Angela Melillo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Costretto a ritirarsi da L’Isola dei Famosi, Brando Giorgi ha le idee molto chiare sulle strategie di alcuni naufraghi di Playa Reunion. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 5 maggio 2021) Costretto a ritirarsi da L’deiha le idee molto chiare sulle strategie di alcuni naufraghi di Playa Reunion.

gennaromigliore : Con il raggiungimento delle 6.115 dosi somministrate #Procida è isola #CovidFree: un risultato importante che apre… - IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - PaoloAcciai : RT @casaitaliagov: ?? Firmati due protocolli tra struttura antimafia sisma e i Commissari Straordinari per la ricostruzione per il rafforza… - SilvioG92 : Uno dei tanti motivi per cui questo programma sta naufragando sono anche i seicento daytime proposti che fanno vede… -