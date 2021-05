Internazionali Tennis, ecco modalità accesso e rimborso biglietti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – Come ormai noto, gli Internazionali BNL d’Italia 2021 potranno svolgersi con la presenza del pubblico a partire da giovedi’ 13 maggio. Gli spettatori saranno ammessi in percentuale del 25 per cento dei posti disponibili nei tre settori in cui sara’ suddiviso il Foro Italico: campo Centrale, GrandStand Arena, Stadio Pietrangeli e campi secondari. Tutti i posti saranno numerati e non sara’ possibile occupare posti diversi da quello assegnato. Fra chi ha acquistato un biglietto in prevendita, fanno sapere gli organizzatori in una nota, coloro che rientreranno nella capienza prevista riceveranno entro la fine di questa settimana tramite email l’indicazione dei biglietti utilizzabili e i relativi tagliandi segnaposto (numerati), nonche’ la dettagliata indicazione delle ulteriori modalita’ di accesso all’impianto. Coloro che non ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – Come ormai noto, gliBNL d’Italia 2021 potranno svolgersi con la presenza del pubblico a partire da giovedi’ 13 maggio. Gli spettatori saranno ammessi in percentuale del 25 per cento dei posti disponibili nei tre settori in cui sara’ suddiviso il Foro Italico: campo Centrale, GrandStand Arena, Stadio Pietrangeli e campi secondari. Tutti i posti saranno numerati e non sara’ possibile occupare posti diversi da quello assegnato. Fra chi ha acquistato un biglietto in prevendita, fanno sapere gli organizzatori in una nota, coloro che rientreranno nella capienza prevista riceveranno entro la fine di questa settimana tramite email l’indicazione deiutilizzabili e i relativi tagliandi segnaposto (numerati), nonche’ la dettagliata indicazione delle ulteriori modalita’ diall’impianto. Coloro che non ...

