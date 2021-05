Internazionali d’Italia: tutti gli italiani nelle qualificazioni a Roma. Marco Cecchinato e Sara Errani i nomi di spicco (Di mercoledì 5 maggio 2021) Con la conclusione dei tornei di selezione organizzati dalla FIT tra Tirrenia e Formia, sono completamente definite le partecipazioni dei giocatori italiani alle qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2021, che si giocheranno sabato e domenica al Foro Italico di Roma. Andiamo a scoprire tutti i protagonisti, con un chiarimento: la situazione di Cecchinato rende più che probabile l’ingresso via wild card anche di Moroni, per cui verranno citati entrambi di seguito. TABELLONE MASCHILE Marco Cecchinato Numero 104 del mondo allo stato attuale, è in procinto di entrare perché, all’uscita dell’entry list, era al 94° posto, il che lo pone al momento fuori di appena due posti dall’ingresso diretto. Per questa ragione la wild card ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Con la conclusione dei tornei di selezione organizzati dalla FIT tra Tirrenia e Formia, sono completamente definite le partecipazioni dei giocatorialledegli2021, che si giocheranno sabato e domenica al Foro Italico di. Andiamo a scoprirei protagonisti, con un chiarimento: la situazione dirende più che probabile l’ingresso via wild card anche di Moroni, per cui verranno citati entrambi di seguito. TABELLONE MASCHILENumero 104 del mondo allo stato attuale, è in procinto di entrare perché, all’uscita dell’entry list, era al 94° posto, il che lo pone al momento fuori di appena due posti dall’ingresso diretto. Per questa ragione la wild card ...

Corleone9375 : RT @matmosciatti11: Flavio #Cobolli batte 6-3 6-3 Gian Marco #Moroni nello spareggio tra romani delle prequalificazioni e conquista una wil… - Giulia08390249 : RT @sabrina__sf: Da domenica internazionali d Italia di tennis a Roma e da giovedì 13 in presenza del pubblico. Vi dice niente? - SPattuglia : RT @MasterMMSport: INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA in esclusiva su #Mediaset! Su Italia 1 e sul canale 20 previsti una #gara del #torneo al gi… - zazoomblog : Internazionali d’Italia 2021: pre-qualificazioni per Roma wild card a Pellegrino Cobolli Raul e Nuria Brancaccio Br… - OA_Sport : Definite, tramite i tornei di selezione, cinque wild card (tre maschili e due femminili) per le qualificazioni degl… -