Internazionali d'Italia 2021, ultima wild-card a Gianluca Mager. Cecchinato alle qualificazioni

L'ultima wild card per gli Internazionali d'Italia 2021 è stata assegnata a Gianluca Mager. Il tennista ligure è stato preferito a Marco Cecchinato e si aggiunge così ai già noti Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Lorenzo Musetti. Marco Cecchinato ha ottenuto una wild-card per le qualificazioni, ma potrebbe rientrare nel tabellone principale in caso di alcune rinunce di altre tennisti. Al femminile confermate al main draw Camila Giorgia, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Alle qualificazioni Jasmine Paolini, Sara Errani e due pass attraverso le pre-qualificazioni (sono tre al maschile).

