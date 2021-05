Internazionali di tennis a Roma | dalle “bolle” a colori all’autocertificazione | ecco le misure previste per riavere il pubblico al 25%

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il principio delle ““, già utilizzato lo scorso anno con ottimi risultati. La novità dell’autocertificazione, che deve essere presentata da ogni spettatore. Poi l’obbligo delle mascherine Ffp2, l’uso dei termoscanner e dei dispenser con igienizzanti, il divieto di assembramento e ovviamente il distanziamento. Sono, in sintesi, gli strumenti anti-Covid messi in campo dal protocollo presentato da Sport e Salute, approvato dal Comitato tecnico scientifico, studiato per consentire la riapertura aldeglid’Italia di, seppure con una capienza limitata al 25% e dagli ottavi di finale. Il Masters 1000 diprenderà il via domenica 9 maggio e gli ottavi di finale sono in programma da giovedì 13. A titolo d’esempio, lo Stadio Centrale – capienza di circa 10.293 posti – ...