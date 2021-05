Internazionali BNL d’Italia | wild card a Mager Cecchinato sibillino | “Non è bastato fare il bravo bambino…”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La Fit ha deciso:per il main draw degliBNL2021 a Gianluca. Il sanremese se la giocava con Marco, che dovrà invece passare dalle qualificazioni. Il terraiolo palermitano non ha preso bene la notizia e, pur senza mai nominare la parola, ha pubblicato una Instagram Stories con un chiaro riferimento e una cocente delusione: “Evidentemente non èilbimbo per meritarmi la caramella… Che belle le prese per il cu…”. SportFace.

Alenize82 : Ed ecco qui tutti i dettagli sulle #Prequali - sportface2016 : #IBI21, wild card a #Mager. #Cecchinato sibillino sui social: 'Non è bastato fare il bravo bambino per avere la car… - sportface2016 : #Prequali #IBI21, i risultati: wild card per le qualificazioni a Raul e Nuria #Brancaccio, #Bronzetti e #Pellegrino - beneventoapp : Tennis: Internazionali Bnl, wild card a Mager: Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Sono state ufficializzate le wild card de… - TV7Benevento : Tennis: Internazionali Bnl, wild card a Mager... -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL

...abbonamenti e/o biglietti validi per le Next Gen ATP Finals 2021 (in programma a novembre a Milano) per le Nitto ATP Finals 2021 (in programma a novembre a Torino) e per glid'...Sono state ufficializzate le wild card della 78esima edizione deglid'Italia, in programma dall'8 al 16 maggio al Foro Italico di Roma. Nel torneo maschile, ai già noti Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Lorenzo Musetti, si aggiunge Gianluca ...Sono terminati i match della mattina alle pre-qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2021. Per quanto riguarda il tabellone maschile a Tirrenia, vittorie per Raul Brancaccio contro Gian Marco ...Il comunicato rilasciato dall’Ufficio Stampa della Fit riguardo alle istruzioni da seguire per accedere al torneo o per ricevere il rimborso dei biglietti.