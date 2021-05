Internazionali BNL d’Italia 2021, modalità di accesso e rimborso biglietti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dal 13 maggio avranno il via a Roma gli Internazionali d’Italia di tennis, i quali beneficeranno della presenza del pubblico: un pubblico che occuperà il 25% dei posti disponibili. La Federtennis fa sapere che saranno disposte due modalità per chi ha acquistato un biglietto in prevendita e chi o non rientra nella capienza prevista o ha acquistato biglietti per le sessioni fino a mercoledì 12 maggio. I primi, che rientreranno nella capienza prevista, riceveranno entro la fine di questa settimana tramite email l’indicazione dei biglietti utilizzabili e i relativi tagliandi segnaposto (numerati), nonché la dettagliata indicazione delle ulteriori modalità. di accesso all’impianto. Per quanto riguarda il secondo caso, si riceverà una email con ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dal 13 maggio avranno il via a Roma glidi tennis, i quali beneficeranno della presenza del pubblico: un pubblico che occuperà il 25% dei posti disponibili. La Federtennis fa sapere che saranno disposte dueper chi ha acquistato un biglietto in prevendita e chi o non rientra nella capienza prevista o ha acquistatoper le sessioni fino a mercoledì 12 maggio. I primi, che rientreranno nella capienza prevista, riceveranno entro la fine di questa settimana tramite email l’indicazione deiutilizzabili e i relativi tagliandi segnaposto (numerati), nonché la dettagliata indicazione delle ulteriori. diall’impianto. Per quanto riguarda il secondo caso, si riceverà una email con ...

