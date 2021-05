Inter | Young | “Incredibile vincere la Premier e poi anche la Serie A”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “A essere onestilo scudetto è qualcosa dilae poi andare in un nuovo campionato equello, in effetti, è semplicemente. Non è mai facile lasciare un club a gennaio, ma ora, se mi guardo alle spalle, so di aver fatto la scelta più giusta. Ho sempre voluto andare via ealtrove perché sono estremamente ambizioso”. Ashleyè stato uno dei comprimari di lusso dello scudetto dell’. L’esterno inglese è partito coi galloni da titolare, salvo poi aver perso il posto in favore di Perisic, ma è stato comunque essenziale. E in un’vista a Sky UK racconta la propria avventura con la maglia nerazzurra: “Al primo anno siamo arrivati ...