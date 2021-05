sportface2016 : #Inter, la precisazione di #Zanetti: 'Mie parole su proprietà mal riportate' #Suning - antoniopalmieri : Anche Helenio Herrera dopo la nostra @Inter allenò @OfficialASRoma. La storia si ripete. Precisazione fornita ora c… - AMariasperanza : @Inter Noi Juve abbiamo preso il 19esimo scudetto nel 1981....scusate per la precisazione!!!! - Mikker__ : @pisto_gol La mia è solo una precisazione su chi dell' Inter abbia vinto qualcosa di importante e credo dire solo V… - sheva19821 : Una precisazione. L'Inter ha meritato lo scudetto. Nulla da dire. Tuttavia, da appassionato di almanacco, gradirei… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter precisazione

Sportface.it

'Anche Helenio Herrera dopo la nostra @allenò @OfficialASRoma. La storia si ripete.fornita ora che è finita la sessione di aula a @Montecitorio, mentre mi avvio ai lavori di commissione...'. Lo scrive su Twitter il ...Il parlamentare grillino ha voluto fare unache ha infastidito non solo il diretto ... ma quando vedo le strade del centro, gli autobus, le metro, lo scudetto dell'e poi penso che ...“Le mie parole in riferimento alla proprietà sono state mal riportate. Io ho invece detto che la proprietà ha sempre continuato a supportare il Club nonostante la crisi economica globale generata dall ...Milito su scudetto e Mou. Così Diego Milito a Sky: 'Che bomba Mourinho alla Roma! Continuano a mandarmi messaggi dopo tanti anni, per me questo ha grandissimo valore. Sono felice per loro dopo tanti a ...