Inter, in arrivo il nuovo inno. Povia presenta la sua proposta (e i social non apprezzano) (Di mercoledì 5 maggio 2021) In arrivo il nuovo inno dell'Inter. La canzone potrebbe essere scelta già prima della fine di questa stagione. MILANO – In arrivo il nuovo inno dell'Inter. Dopo la decisione di cambiare il logo, la dirigenza è al lavoro per trovare la nuova canzone per accompagnare la squadra durante l'ingresso in campo dopo l'addio di Pazza Inter. Nessuna decisione è ancora stata presa e nelle prossime settimane molto probabilmente sarà comunicata la scelta definitiva. Zhang e Conte sperano di poter far risuonare l'inno già in questa stagione, ma non sarà semplice sciogliere i dubbi in poco tempo. I cantanti sono al vaglio della società e presto sono attesi i testi per valutare il sound migliore.

