Inter | festa scudetto rinviata Sì a 3000 tifosi fuori dallo stadio

(Di mercoledì 5 maggio 2021) In previsione della prossima partita in casa dell’, si sono tenuti diversi incontri per approntare una strategia condivisa con il Sindaco di Milano, i vertici delle forze dell’ordine e la società F.C.nazionale. Con lo st Segui su affaritaliani.it

Adnkronos : #ErmalMeta preso di mira per i commenti sulla festa scudetto dei tifosi Inter al #Duomo - Inter : Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprime… - Inter : ?? | FESTA Mandateci le vostre immagini di festa: SIAMO CAMPIONI!!! #IMScudetto #IMInter #ForzaInter - YBah96 : RT @sportface2016: +++#Inter, prefettura #Milano: 'Sabato nessuna festa scudetto, ci sarà un'area dove potranno accedere massimo 3000 perso… - fisco24_info : Scudetto Inter, prefetto Milano: 'No a festa sabato': La prefettura del capoluogo lombardo: 'Ma quando condizioni l… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter festa

Sabato 8 maggio non ci sarà una 'dello scudetto', che invece sarà promossa dall', quando le condizioni sanitarie e le norme lo consentiranno. Lo comunica la prefettura di Milano. "La tifoseria organizzata - fa sapere la ...Giuseppe Sala, sindaco di Milano, parla in vista dellaScudetto dell'in occasine della gara contro la Sampdoria Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha fatto chiarezza sull'organizzazione dellaScudetto che riguarderà i tifosi dell'in ...Milano, 5 mag.(Adnkronos) - Sabato 8 maggio non ci sarà una 'festa dello scudetto', che invece sarà promossa dall'Inter, quando le condizioni sanitarie e le norme lo consentiranno. Lo comunica la pref ...E' stata individuata un'ampia area nei pressi di San Siro di circa 15.000 metri quadrati dove potranno accedere massimo 3.000 persone per una "manifestazione di sostegno" in occasione della prima part ...