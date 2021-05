Inter, entro fine mese saranno saldati le ultime cinque mensilità: i dettagli (Di mercoledì 5 maggio 2021) Secondo quanto riporta Gazzetta.it l’Inter salderà i cinque stipendi rimanenti ai giocatori: i dettagli Archiviato il discorso scudetto Steven Zhang è tornato ad occuparsi delle beghe finanziarie dell’Inter. Secondo quanto riporta Gazzetta.it l’ingresso di un nuovo fondo con finanziamento da 250 milioni di euro dovrebbe essere questione di giorni. Bain Capital è in pole, ma Oaktree (entrambi i fondi sono americani) non è ancora del tutto fuori. Dalla chiusura dell’operazione, a cascata dipendono una serie di decisioni sul futuro (tra cui il futuro di Conte). La Rosea spiega anche che è stato stilato un piano per pagare gli stipendi arretrati. L’Inter chiuderà i conti entro fine mese, anche perché serve la liberatoria di tutti i giocatori, molti dei ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Secondo quanto riporta Gazzetta.it l’salderà istipendi rimanenti ai giocatori: iArchiviato il discorso scudetto Steven Zhang è tornato ad occuparsi delle beghe finanziarie dell’. Secondo quanto riporta Gazzetta.it l’ingresso di un nuovo fondo con finanziamento da 250 milioni di euro dovrebbe essere questione di giorni. Bain Capital è in pole, ma Oaktree (entrambi i fondi sono americani) non è ancora del tutto fuori. Dalla chiusura dell’operazione, a cascata dipendono una serie di decisioni sul futuro (tra cui il futuro di Conte). La Rosea spiega anche che è stato stilato un piano per pagare gli stipendi arretrati. L’chiuderà i conti, anche perché serve la liberatoria di tutti i giocatori, molti dei ...

giannardulli : @Gazzetta_it @Inter 6 mesi che dite entro fine mese ?????? - sportli26181512 : Stipendi Inter, entro fine mese verranno pagate 5 mensilità: Stipendi Inter, entro fine mese verranno pagate 5 mens… - Batweel1401 : RT @fcin1908it: Inter, ci siamo: 250 milioni in arrivo entro fine settimana. Novità su Lion Rock - marcuzzo27 : RT @NicoSchira: #Suning al lavoro per saldare tutte le pendenze relative agli stipendi arretrati per calciatori e staff entro fine mese: il… - beppefcim : @SpudFNVPN Si ok ma entro stasera devi uscire la maglia dell’Inter ?? -