Inter, Conte su Instagram: “Che bello ritrovarsi Campioni d’Italia” (FOTO) (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’Inter dopo tre giorni di riposo si è ritrovata questa mattina ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti e soprattutto per festeggiare il diciannovesimo scudetto. Dal presidente Steven Zhang a tutta la dirigenza nerazzurra in gran completo, con Marotta, Antonello e Ausilio, hanno voluto festeggiare la vittoria ottenuta in campionato. Festeggiamenti e poi una FOTO al gran completo, ecco il post di Antonio Conte su Instagram che la ritrae con la seguente didascalia: “bello ritrovarsi tutti da Campioni d’Italia!!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Conte (@antonioConte) SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’dopo tre giorni di riposo si è ritrovata questa mattina ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti e soprattutto per festeggiare il diciannovesimo scudetto. Dal presidente Steven Zhang a tutta la dirigenza nerazzurra in gran completo, con Marotta, Antonello e Ausilio, hanno voluto festeggiare la vittoria ottenuta in campionato. Festeggiamenti e poi unaal gran completo, ecco il post di Antoniosuche la ritrae con la seguente didascalia: “tutti da!!”. Visualizza questo post suUn post condiviso da Antonio(@antonio) SportFace.

redazioneiene : .@Stefano_Corti85 ha raggiunto Antonio Conte per festeggiare lo scudetto dell’Inter: parrucca nuova e insieme scopr… - SiavoushF : Inter: Conte Juve: Allegri (?) Atalanta: Gasperini Napoli - Gattuso (Sarri/Spalletti?) Lazio: Inzaghi Milan: Pioli… - Gazzetta_it : #Conte tricolore: 'Spero che #Mourinho faccia bene, ma non contro l'@Inter' - saporati20 : @dorinileonardo -Conte resta all’Inter -Spalletti gira la seconda serie di “speravo de morí prima” (perché vuole di… - LucaSciarini : Non hanno proprio lo stesso stile, dentro e fuori dal campo, eppure il boemo spende parole dolci per il neo campion… -