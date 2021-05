Insulti omofobi e bullismo verso i suoi ex dipendenti. Pesanti accuse per MrBeast (Di mercoledì 5 maggio 2021) Jimmy “MrBeast” Donaldson, famosissima star di YouTube, deve fare i conti con una serie di accuse lanciate dai suoi ex dipendenti. MrBeast è tra i creatori di contenuti più popolari della celebre piattaforma (molto noto anche tra gli appassionati di esports, ndr), ed è riuscito a riscuotere di recente un grande successo anche con la sua catena di ristoranti, MrBeast Burger. Ma negli ultimi tempi sembra che la sua popolarità sia minacciata da critiche piuttosto Pesanti. In alcuni dei suoi vecchi contenuti, infatti, la star di YouTube si sarebbe lasciato andare ad Insulti omofobi, come sottolineato da alcuni utenti. Ma non è tutto, perchè in un articolo di Taylor Lorenz del New York Times vengono riportate delle ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Jimmy “” Donaldson, famosissima star di YouTube, deve fare i conti con una serie dilanciate daiexè tra i creatori di contenuti più popolari della celebre piattaforma (molto noto anche tra gli appassionati di esports, ndr), ed è riuscito a riscuotere di recente un grande successo anche con la sua catena di ristoranti,Burger. Ma negli ultimi tempi sembra che la sua popolarità sia minacciata da critiche piuttosto. In alcuni deivecchi contenuti, infatti, la star di YouTube si sarebbe lasciato andare ad, come sottolineato da alcuni utenti. Ma non è tutto, perchè in un articolo di Taylor Lorenz del New York Times vengono riportate delle ...

