Insetti da mangiare: l'Ue autorizza il consumo alimentare delle tarme della farina

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno autorizzato la commercializzazione come alimento delle larve gialle essiccate del tenebrione mugnaio, conosciute come tarme della farina. È il primo ok dell'Ue a un insetto come alimento, che arriva a seguito della valutazione scientifica da parte dell'Efsa, l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare. Il "nuovo alimento" (secondo la definizione Ue) potrà essere lanciato in commercio come insetto essiccato intero, come uno snack, o come farina, ingrediente per numerosi prodotti alimentari. L'autorizzazione stabilisce requisiti di etichettatura specifici per quanto riguarda l'allergenicità, dato che l'Efsa ha indicato che il consumo dell'insetto può portare a reazioni allergiche.

