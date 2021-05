Ink Club | nonostante tutto | siamo ancora qui e immaginiamo il futuro

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Dimitri Prepio è quel tipo di persona testa bassa e pedalare. Avrebbe parecchio da lamentarsi dopo mesi e mesi di chiusura, invece insieme agli altri del direttivo del locale di via Carducci ha pensato a come riadattare l’Ink alla situazione del momento, intanto che gli spazi a disposizione venivano usati anche per le attività di Superbergamo. Ne abbiamo parlato con lui