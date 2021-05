Infortunio Chiesa, salta Juventus-Milan? Cosa filtra sul ritorno in campo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Infortunio Chiesa – L’uomo migliore della Juventus in questo 2021. Federico Chiesa è una delle poche note positive di questa stagione bianconera. L’esterno figlio d’arte tra gol e assist si è guadagnato un posto da titolare a Torino. Adesso però, l’Infortunio rimediato contro l’Atalanta lo sta tenendo fuori da qualche gara. Ma arrivano buone notizie. L’esterno potrebbe rientrare nella gara con il Milan. Infortunio Chiesa, le ultimissime sull’ex Viola Secondo quanto riferito da Sky Sport, sarà importante capire se Federico Chiesa riuscirà a recuperare per il big match di domenica contro il Milan. L’allenamento di oggi, previsto per il pomeriggio, servirà per capire se ci saranno già novità per l’esterno classe ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 5 maggio 2021)– L’uomo migliore dellain questo 2021. Federicoè una delle poche note positive di questa stagione bianconera. L’esterno figlio d’arte tra gol e assist si è guadagnato un posto da titolare a Torino. Adesso però, l’rimediato contro l’Atalanta lo sta tenendo fuori da qualche gara. Ma arrivano buone notizie. L’esterno potrebbe rientrare nella gara con il, le ultimissime sull’ex Viola Secondo quanto riferito da Sky Sport, sarà importante capire se Federicoriuscirà a recuperare per il big match di domenica contro il. L’allenamento di oggi, previsto per il pomeriggio, servirà per capire se ci saranno già novità per l’esterno classe ...

