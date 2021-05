India, il Covid avanza: 3.780 morti e oltre 380mila contagi in 24 ore. Ma Modi si rifiuta di imporre il lockdown (Di mercoledì 5 maggio 2021) La seconda devastante ondata di Covid-19 continua a registrare migliaia di morti al giorno in India. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 3.780 e 382mila i nuovi casi, secondo quanto riportato dai dati del ministero della Sanità. Numeri che, in un paese di oltre 1,3 miliardi di abitanti con vastissime zone rurali che sfuggono ai conteggi e scarsa possibilità di tamponi, sono per forza sottostimati. Secondo Paese più colpito al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti, l’India ha 20.282.833 casi di coronavirus confermati. Sono invece 222.408 le persone decedute dopo aver contratto l’infezione. Nonostante le pressione dell’opposizione, il premier Narendra Modi continua a rifiutarsi di imporre un lockdown ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) La seconda devastante ondata di-19 continua a registrare migliaia dial giorno in. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 3.780 e 382mila i nuovi casi, secondo quanto riportato dai dati del ministero della Sanità. Numeri che, in un paese di1,3 miliardi di abitanti con vastissime zone rurali che sfuggono ai conteggi e scarsa possibilità di tamponi, sono per forza sottostimati. Secondo Paese più colpito al mondo per numero didopo gli Stati Uniti, l’ha 20.282.833 casi di coronavirus confermati. Sono invece 222.408 le persone decedute dopo aver contratto l’infezione. Nonostante le pressione dell’opposizione, il premier Narendracontinua arsi diun...

