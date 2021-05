Indagato il pm Storari | oggi Davigo sarà sentito dalla Procura di Roma

(Di mercoledì 5 maggio 2021) I verbali con le rivelazioni dell’avvocato Piero Amara sulla la massonica Ungheria erano stati esplicitamente secretati, e dunque non potevano usciredi Milano. Per questo motivo, il pubblico ministero Paolo, uno dei titolari dell’inchiesta, che invece li consegnò nell’aprile 2020 al consigliere del Consiglio superiore della magistratura Piercamillo, è adessoper rivelazione di segreto d’ufficio – come raccontano Corriere e Repubblica.in relazione all’indagine che vede già sotto accusa Marcella Contrafatto, la funzionaria (ormai sospesa) del Csm e assistente dell’allora consigliere superiore, ritenuta colei che avrebbe diffuso quel materiale ...

Per questo passaggio di carte, ma il vero scandalo in cui è implicato è la presunta loggia massonica Ungheria. Un gruppo di magistrati e altri professionisti che agivano come una ...... questo, su cui i pm di Roma hanno giàMarcella Contrafatto , l'ex segretaria di Davigo al ... Carte finite nelle mani di Davigo perchéaveva chiesto ripetutamente, senza ottenere ...Stefano Zurlo per "il Giornale" piercamillo davigo al tg2 2 Cercherà di spiegare quel che ancora non si è capito: come mai la sua segretaria Marcella Contrafatto si è trasformata in Corvo e ha spedito ...Anche Davigo mercoledì mattina sarà sentito dalla procura di Roma come persona informata sui fatti. Storari, accompagnato dall’avvocato Paolo Della Sala, sarà interrogato sabato mattina. L’ex consigli ...