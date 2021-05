“In piazza per difendere la nazione”. CasaPound annuncia manifestazione nazionale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag – “In un momento in cui le famiglie sul lastrico e le aziende in crisi sono meno importanti di smalti e soubrette, noi scendiamo in piazza”. Così CasaPound Italia annuncia la propria manifestazione nazionale il 29 maggio a Roma. “In un momento in cui ci chiedono di fare ulteriori sacrifici, di rinunciare ai nostri diritti perché siamo dei ‘privilegiati’, noi scendiamo in piazza”, si legge ancora nella nota di Cpi pubblicata su Facebook. “Lo facciamo rivendicando non solo la libertà e i diritti degli italiani ma anche i doveri di chi non può e non vuole rimanere a guardare mentre si prova a cancellare l’identità e la storia di un’intera nazione. Lo facciamo portando alto il Tricolore, che affonda le sue origini in un’epopea fatta di sangue e di suolo, per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag – “In un momento in cui le famiglie sul lastrico e le aziende in crisi sono meno importanti di smalti e soubrette, noi scendiamo in”. CosìItaliala propriail 29 maggio a Roma. “In un momento in cui ci chiedono di fare ulteriori sacrifici, di rinunciare ai nostri diritti perché siamo dei ‘privilegiati’, noi scendiamo in”, si legge ancora nella nota di Cpi pubblicata su Facebook. “Lo facciamo rivendicando non solo la libertà e i diritti degli italiani ma anche i doveri di chi non può e non vuole rimanere a guardare mentre si prova a cancellare l’identità e la storia di un’intera. Lo facciamo portando alto il Tricolore, che affonda le sue origini in un’epopea fatta di sangue e di suolo, per ...

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri, Tribunale Roma e Dda per operazione antidroga a Tor Bella Monaca. Arrestate 21 persone appart… - PietroGrasso : Il #4maggio 1980 il #CapitanoBasile tornava a casa con in braccio sua figlia piccola, mentre in piazza si festeggia… - stanzaselvaggia : Il sindaco di Milano Beppe Sala, sugli assembramenti per lo scudetto in piazza Duomo, tace per quasi un giorno. Po… - SimoneMoroni96 : RT @LCafarchio: Domenique Venner, tra pochi giorni sarà l'anniversario del suo gesto d'insurrezione contro il mondo moderno, ci ha insegnat… - memole73 : RT @danetfauvelx: buongiorno a tutti ma soprattutto buongiorno a chris hemsworth che prende per il culo gli interisti che sono scesi in pia… -

Ultime Notizie dalla rete : piazza per Piazza Affari in deciso rialzo. Stellantis e AS Roma sugli scudi. FTSE MIB +1,4% Piazza Affari in deciso rialzo. Stellantis e AS Roma sugli scudi. FTSE MIB +1,4%. *Il FTSE MIB segna ... Mercato azionario giapponese chiuso per festività: riaprirà domani giovedì 6 maggio. Borse cinesi ...

Rimbalzo delle piazze europee Oggi a Piazza Affari avvio positivo per tutti i comparti, dai titoli industriali ai bancari. Al di fuori del paniere principale, il titolo della A. S. Roma - che ieri dopo l'annuncio dell'arrivo di ...

Covid, Montesano: "Sabato in piazza per inoculare il virus del dubbio" Adnkronos Angri, sosta ko da novembre, nuova segnaletica tra correzioni e cancellature È partito ieri mattina il rifacimento degli stalli per la sosta a pagamento da parte degli operatori del gruppo Rti-Gallo, che gestiranno il servizio per i prossimi venti anni. Con ...

Scherma Verbania sugli scudi Nel Week end del Primo Maggio, Oro Molteni nella Sciabola paralimpica a Napoli, Oro per Meroni, Giussani e Zonca a Torino per U14 regionale.

Affari in deciso rialzo. Stellantis e AS Roma sugli scudi. FTSE MIB +1,4%. *Il FTSE MIB segna ... Mercato azionario giapponese chiusofestività: riaprirà domani giovedì 6 maggio. Borse cinesi ...Oggi aAffari avvio positivotutti i comparti, dai titoli industriali ai bancari. Al di fuori del paniere principale, il titolo della A. S. Roma - che ieri dopo l'annuncio dell'arrivo di ...È partito ieri mattina il rifacimento degli stalli per la sosta a pagamento da parte degli operatori del gruppo Rti-Gallo, che gestiranno il servizio per i prossimi venti anni. Con ...Nel Week end del Primo Maggio, Oro Molteni nella Sciabola paralimpica a Napoli, Oro per Meroni, Giussani e Zonca a Torino per U14 regionale.