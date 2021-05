In Norvegia certificato vaccinale da luglio (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Norvegia introdurrà a partire dall'inizio di luglio un certificato vaccinale che consentirà di accedere agli eventi nel Paese. Lo ha reso noto il primo ministro norvegese Erna Solberg, riferisce il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) Laintrodurrà a partire dall'inizio diunche consentirà di accedere agli eventi nel Paese. Lo ha reso noto il primo ministro norvegese Erna Solberg, riferisce il ...

Voglia di vacanze all'estero, le regole da conoscere prima di prenotare Il che rende quindi impensabile una normativa standard che regoli l'utilizzo del certificato verde. ... Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia,...

Green Pass UE da giugno, in Italia tra una settimana: così si viaggerà in estate Il Premier Draghi annuncia le date per l'avvio dei certificati che permetteranno di viaggiare in Europa e Italia ...

Il che rende quindi impensabile una normativa standard che regoli l'utilizzo del certificato verde. ... Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia,...
Il Premier Draghi annuncia le date per l'avvio dei certificati che permetteranno di viaggiare in Europa e Italia ...