In Campania circa il 39% dei minori vittima di maltrattamento in famiglia (Di giovedì 6 maggio 2021) La Campania è la regione italiana più esposta al maltrattamento all’infanzia, sia in relazione ai fattori di rischio presenti sul territorio regionale sia in relazione ai servizi di prevenzione e contrasto al fenomeno. A lanciare l’allarme la fondazione Cesvi, presentando il quarto indice regionale sul maltrattamento all’infanzia in Italia, con un focus specifico sul covid19 e la salute mentale. Dopo un anno di pandemia è innegabile che il “trauma collettivo da Covid 19” abbia creato un reale impatto sulla salute mentale collettiva. A pagarne il prezzo più alto sono stati i più fragili, a cominciare da bambini/e e adolescenti che, a causa di un maggiore componente stressogena all’interno del proprio nucleo famigliare, sono esposti a maggiore rischio di maltrattamento. Secondo la fondazione Cesvi, ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 6 maggio 2021) Laè la regione italiana più esposta alall’infanzia, sia in relazione ai fattori di rischio presenti sul territorio regionale sia in relazione ai servizi di prevenzione e contrasto al fenomeno. A lanciare l’allarme la fondazione Cesvi, presentando il quarto indice regionale sulall’infanzia in Italia, con un focus specifico sul covid19 e la salute mentale. Dopo un anno di pandemia è innegabile che il “trauma collettivo da Covid 19” abbia creato un reale impatto sulla salute mentale collettiva. A pagarne il prezzo più alto sono stati i più fragili, a cominciare da bambini/e e adolescenti che, a causa di un maggiore componente stressogena all’interno del proprio nucleore, sono esposti a maggiore rischio di. Secondo la fondazione Cesvi, ...

Margher43171869 : RT @massimo4951: Bruno circa tre anni, pesa solo 5kg È stato ritrovato in un deposito di spazzatura e deve aver vissuto probabilmente sempr… - cdghietta : RT @massimo4951: Bruno circa tre anni, pesa solo 5kg È stato ritrovato in un deposito di spazzatura e deve aver vissuto probabilmente sempr… - umpkket : RT @massimo4951: Bruno circa tre anni, pesa solo 5kg È stato ritrovato in un deposito di spazzatura e deve aver vissuto probabilmente sempr… - margy_76 : RT @massimo4951: Bruno circa tre anni, pesa solo 5kg È stato ritrovato in un deposito di spazzatura e deve aver vissuto probabilmente sempr… - Mariate48641882 : RT @massimo4951: Bruno circa tre anni, pesa solo 5kg È stato ritrovato in un deposito di spazzatura e deve aver vissuto probabilmente sempr… -