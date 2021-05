zazoomblog : Impiega dieci operai a nero su undici imprenditore arrestato. Multa da 42mila euro - #Impiega #dieci #operai… - MarzulloRoberto : RT @qn_lanazione: Impiega dieci operai a nero su undici, imprenditore arrestato. Multa da 42mila euro #Prato - kawasimo86 : RT @Nazione_Prato: Impiega dieci operai a nero su undici, imprenditore arrestato. Multa da 42mila euro - Nazione_Prato : Impiega dieci operai a nero su undici, imprenditore arrestato. Multa da 42mila euro - qn_lanazione : Impiega dieci operai a nero su undici, imprenditore arrestato. Multa da 42mila euro #Prato -

LA NAZIONE

Ieri è stata una notte di controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Prato e del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro, che si sono avvalsi anche della collaborazione di personale ...... alla presenza delle maggiori autorità israeliane, ha svelato un ambizioso programma da... con i suoi 14mila dipendenti circa, Intel è di gran lunga l'azienda high tech chepiù personale ...Blitz dei carabinieri in un laboratorio cinese in via Carlo Livi. Sei dipendenti erano anche clandestini Prato, 5 maggio 2021 - Ieri è stata una notte di controlli da parte dei Carabinieri del Comando ...L’udienza al tribunale di Bologna. L’azienda di bio-plastiche era fallita a dicembre del 2019. L’ipotesi di farne un polo produttivo di vaccini ...