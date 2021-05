Impegno per Cerreto: “Finanziamenti buona notizia, pronti a un confronto costruttivo con il sindaco” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo da Gianmariamichele Ciaburri (Impegno per Cerreto Sannita). “Apprendiamo con soddisfazione che sono stati finanziati dal Governo centrale tre progetti per risanare alcune zone del Comune di Cerreto Sannita. Come associazione politica non possiamo che essere soddisfatti quando si interviene per migliorare le condizioni di vita dei cerretesi. Ci teniamo però a sottolineare che per amministrare una comunità, non sono solo necessari interventi di edilizia pubblica, vi è bisogno di agire sull’economia reale del Paese, favorendo soprattutto azioni a sostegno delle attività commerciali oggi in grande difficoltà. Siamo dell’idea che vanno liberate più energie per promuovere il turismo gastronomico, ceramico e religioso. Vi è la necessità di stilare atti deliberativi, che tendano ad alleggerire la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo da Gianmariamichele Ciaburri (perSannita). “Apprendiamo con soddisfazione che sono stati finanziati dal Governo centrale tre progetti per risanare alcune zone del Comune diSannita. Come associazione politica non possiamo che essere soddisfatti quando si interviene per migliorare le condizioni di vita dei cerretesi. Ci teniamo però a sottolineare che per amministrare una comunità, non sono solo necessari interventi di edilizia pubblica, vi è bisogno di agire sull’economia reale del Paese, favorendo soprattutto azioni a sostegno delle attività commerciali oggi in grande difficoltà. Siamo dell’idea che vanno liberate più energie per promuovere il turismo gastronomico, ceramico e religioso. Vi è la necessità di stilare atti deliberativi, che tendano ad alleggerire la ...

