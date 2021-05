Il voto in pandemia riapre le crisi: la lezione di Madrid (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dalle elezioni parziali di Madrid si possono trarre diverse indicazioni che non riguardano soltanto la Spagna e la sua capitale ma anche la situazione politica europea che fa i conti con le conseguenze della pandemia. La crisi economica, la catastrofe sanitaria, le misure adottate per contrastare l’impatto della pandemia influiscono, non poco sui comportamenti elettorali e sugli spostamenti politici di elettorati potenzialmente contigui che scelgono opzioni assai più radicali o più idonee sul piano programmatico affinché si possano affrontare i nodi strutturali delle crisi che vengono avanzando. Così è stato nel caso madrileno. Il Partito Popolare schianta il Partito socialista di Pedro Sanchez; le paure che si affollavano su una parte dell’elettorato; ovvero la possibilità che l’area regionale della ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dalle elezioni parziali disi possono trarre diverse indicazioni che non riguardano soltanto la Spagna e la sua capitale ma anche la situazione politica europea che fa i conti con le conseguenze della. Laeconomica, la catastrofe sanitaria, le misure adottate per contrastare l’impatto dellainfluiscono, non poco sui comportamenti elettorali e sugli spostamenti politici di elettorati potenzialmente contigui che scelgono opzioni assai più radicali o più idonee sul piano programmatico affinché si possano affrontare i nodi strutturali delleche vengono avanzando. Così è stato nel caso madrileno. Il Partito Popolare schianta il Partito socialista di Pedro Sanchez; le paure che si affollavano su una parte dell’elettorato; ovvero la possibilità che l’area regionale della ...

Ultime Notizie dalla rete : voto pandemia Il voto in pandemia riapre le crisi: la lezione di Madrid Votare in pandemia è un rischio, e infatti per chi governa il voto amministrativo appare sempre un campanello d'allarme rilevante. Per i Socialisti di Sanchez una vera sveglia; una sconfitta secca e ...

Ilaria Pellegrini replica alla minoranza: "Bilancio solido, nonostante le difficoltà" ... l'amministrazione di Castelnuovo di Garfagnana ha approvato (con il voto di astensione del gruppo ... sociale e sanitaria determinata dalla pandemia da covid - 19. "La gestione del bilancio degli enti ...

Le elezioni di giovedì avvicineranno la Scozia all’indipendenza? Solo se il partito della prima ministra Nicola Sturgeon stravince, ma con il recente calo dei consensi non è per nulla scontato ...

