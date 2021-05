Il volto noto della tv è morto all’improvviso | le cause della morte

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il suo ricordo a fine articolo. Èil modello e cantante britannico Nick Kamen, aveva 59 anni. Nato Neville Kamen, in Essex, divenne famoso per uno spot pubblicitario dei Levìs 501 lanciato nel 1985 e ambientato in una lavanderia a gettoni. Proprio grazie a quel video il giovane modello fu notato da Madonna, che collaborò alla produzione del brano pop “Each Time You Break My Heart”. Nel 1987 esordì da solista con il suo primo album, intitolato Nick Kamen dove faceva cover di grandi artisti del soul e del rhythm and blues. La carriera - Il disco lo consacrò come iconamusica pop di quel periodo. In svariate occasioni sfoggiava un look anni Cinquanta alla Elvis Presley, personaggio molto simile fisicamente al modello. Nel 1988 uscì Us, disco prevalentemente registrato negli Stati Uniti, che ebbe un particolare ...