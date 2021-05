Il virologo Maga | ' Terza dose del vaccino anti - Covid a novembre? Possibile ma lo diranno i dati

(Di mercoledì 5 maggio 2021) IlGiovanni, direttore dell'l'Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, si è espresso in merito all'ipotesi di unavaccinale in autunno per operatori sanitari e over ...

globalistIT : - globalistIT : Si poteva evitare? Sì #inter #assembramenti #piazzaduomo - repubblica : Il virologo Giovanni Maga: 'Regole e vaccini, ecco perché i decessi finalmente iniziano a scendere' - StraNotizie : Il virologo Giovanni Maga: 'Regole e vaccini. Anche i decessi finalmente iniziano a scendere'… - CorriereAlpi : [SALUTE] Il virologo Giovanni Maga, spiega le differenze tra i quattro sieri in circolazione, modalità e scadenze d… -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Maga

la Repubblica

IlGiovanni, direttore dell'l'Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, si è espresso in merito all'ipotesi di una terza dose vaccinale in autunno per operatori sanitari e over 80, ...' Il richiamo di un vaccino ha sempre senso se ci sono evidenze che l'immunità può indebolirsi - spiega all'Adnkronos Salute ilGiovanni, direttore dell'l'Istituto di genetica ...Il direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia: "È una decisione che va presa sulla base dei dati clinici. Per il momento non sembra esserci la necessità" ...Cresce l'ipotesi di una terza dose del vaccino anti-Covid da somministrare a novembre a sanitari e over 80, i primi ad aver fatto le vaccinazioni. Dopo che Pfizer/BioNTech ha parlato di un probabile r ...