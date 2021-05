Il vaccino made in Italy che si "spara" sottopelle (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si chiama Covid e-vax ed è made in Italy il primo vaccino in Europa basato sul Dna. Luigi Aurisicchio, ceo dell’azienda che lo ha sviluppato, a IlGiornale.it: "Pensiamo di concludere la sperimentazione clinica al massimo nei primi mesi dell’anno prossimo" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si chiama Covid e-vax ed èinil primoin Europa basato sul Dna. Luigi Aurisicchio, ceo dell’azienda che lo ha sviluppato, a IlGiornale.it: "Pensiamo di concludere la sperimentazione clinica al massimo nei primi mesi dell’anno prossimo"

Ultime Notizie dalla rete : vaccino made Il vaccino made in Italy che si "spara" sottopelle Ai volontari, che saranno pi di 300 tra fase 1 e fase 2, il vaccino viene somministrato attraverso un sistema di "elettroporazione". Non ci sono aghi ma una "pistola" sviluppata da un'altra azienda ...

Guarito dal virus sperimenta il vaccino "Made in Italy" Allo stato attuale, essendo uno dei 300 volontari impegnati ignora - nell'ambito della tipologia di ricerca sui rischi e sugli eventuali effetti - se gli sia stato iniettato il vaccino nelle due ...

Guarito dal virus sperimenta il vaccino “Made in Italy” Ecco una storia singolare nel tormentato e angosciante periodo del Covid: un caravaggino colpito dal virus l’anno scorso, dopo essere guarito, ora è uno degli sperimentatori del nuovo vaccino italiano ...

