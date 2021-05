Il tramonto dei vip “de sinistra” (Di mercoledì 5 maggio 2021) C’è una strana Nemesi nell’aria, volano pulpiti, i predicatori cascano. Fedez, tribuno della plebe in Lamborghini, frigna all’omofobia e alla censura ed escono le sue canzoncine omofobe ed esce pure la pretesa, sua, di censurare altri. Scanzi si vaccina e lo fa sapere a tutti perché si aspetta di essere ringraziato come un patriota, come Tito Speri, “com’è vero che Iddio esista, così è vero che io non ho cercato altro che la verità” ma gli italiani tutto gli dicono tranne che ringraziamenti. Il Torquemada della procura di Milano, Piercamillo Davigo, quello per cui “non esistono innocenti ma solo impuniti” che si ritrova nella centrifuga, pare per una segretaria intrallazzona e allora rifiuta le interviste, le ospitate di cui è solitamente ghiotto. Beppe Grillo, che voleva spazzare via tutti senza processo, bastava la parola d’ordine, “andate a fare in culo”, “vi veniamo a prendere e vi ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 5 maggio 2021) C’è una strana Nemesi nell’aria, volano pulpiti, i predicatori cascano. Fedez, tribuno della plebe in Lamborghini, frigna all’omofobia e alla censura ed escono le sue canzoncine omofobe ed esce pure la pretesa, sua, di censurare altri. Scanzi si vaccina e lo fa sapere a tutti perché si aspetta di essere ringraziato come un patriota, come Tito Speri, “com’è vero che Iddio esista, così è vero che io non ho cercato altro che la verità” ma gli italiani tutto gli dicono tranne che ringraziamenti. Il Torquemada della procura di Milano, Piercamillo Davigo, quello per cui “non esistono innocenti ma solo impuniti” che si ritrova nella centrifuga, pare per una segretaria intrallazzona e allora rifiuta le interviste, le ospitate di cui è solitamente ghiotto. Beppe Grillo, che voleva spazzare via tutti senza processo, bastava la parola d’ordine, “andate a fare in culo”, “vi veniamo a prendere e vi ...

matitesbagliate : RT @ClemyIan: Sto #cercandoil momento giusto per fuggire via Al di là dell'orizzonte Nel rosso del tramonto Dove mano nella mano non ci las… - UnTemaAlGiorno : RT @ClemyIan: Sto #cercandoil momento giusto per fuggire via Al di là dell'orizzonte Nel rosso del tramonto Dove mano nella mano non ci las… - alycecappellaio : RT @ClemyIan: Sto #cercandoil momento giusto per fuggire via Al di là dell'orizzonte Nel rosso del tramonto Dove mano nella mano non ci las… - iceTeaSince1856 : RT @ClemyIan: Sto #cercandoil momento giusto per fuggire via Al di là dell'orizzonte Nel rosso del tramonto Dove mano nella mano non ci las… - migueld98911340 : RT @ClemyIan: Sto #cercandoil momento giusto per fuggire via Al di là dell'orizzonte Nel rosso del tramonto Dove mano nella mano non ci las… -

Ultime Notizie dalla rete : tramonto dei John Hilliard: fotografia aniconica C'è anche una confluenza di riprese alla luce del giorno e del tramonto, da cui il titolo. La vista ...esposte ora alla Galleria Massimo Minini? Plundered/Dug/Prepared/Dry (1975) condivide molti dei ...

La superbia di Modi e il disastro sanitario indiano. Il commento di Miavaldi ... feste religiose e comizi, causando la peggiore esplosione dei contagi mai registrata dall'inizio ... Eppure, secondo Miavaldi, questo non porterà necessariamente al tramonto di Modi. Il premier è visto ...

Il tramonto dei vip “de sinistra” Nicola Porro Il tempo dei ricordi 1948 (73 anni fa): l’Italia Repubblicana ha il suo emblema, al termine di un percorso creativo durato ventiquattro mesi, due pubblici concorsi e un totale di 800 bozzetti, presentati da circa 500 citt ...

Una cascata di libri per bambini e ragazzi L’iniziativa ‘Aiutaci a crescere, regalaci un libro!’ ha donato 1376 volumi alle scuole e al reparto di pediatria ...

C'è anche una confluenza di riprese alla luce del giorno e del, da cui il titolo. La vista ...esposte ora alla Galleria Massimo Minini? Plundered/Dug/Prepared/Dry (1975) condivide molti...... feste religiose e comizi, causando la peggiore esplosionecontagi mai registrata dall'inizio ... Eppure, secondo Miavaldi, questo non porterà necessariamente aldi Modi. Il premier è visto ...1948 (73 anni fa): l’Italia Repubblicana ha il suo emblema, al termine di un percorso creativo durato ventiquattro mesi, due pubblici concorsi e un totale di 800 bozzetti, presentati da circa 500 citt ...L’iniziativa ‘Aiutaci a crescere, regalaci un libro!’ ha donato 1376 volumi alle scuole e al reparto di pediatria ...